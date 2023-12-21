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Замминистра обороны Шевцова вручила награды раненым бойцам, отличившимся в СВО

Павел Кутаренко
20:10 21.12.2023
Бойцы получили одиннадцать государственных наград, включая шесть орденов Мужества.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие, находящиеся на лечении в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, встретились с заместителем министра обороны Татьяной Шевцовой. Она пообщалась с бойцами и вручила 11 государственных наград. В том числе 6 орденов Мужества, две медали Жукова, две медали «За отвагу» и медаль «За храбрость».  

Вместе с Татьяной Шевцовой, курирующей финансовый блок МО РФ, пришел начальник академии и руководители департаментов военного ведомства. Первым консультацию и ответы на все свои вопросы получил Александр Коробейников - при штурме опорника на Купянском направлении он получил тяжелое ранение руки, но уже хочет вернуться в строй.

«Лечимся, заживаем и дальше воевать», - заметил он.

Это тот самый случай, когда награды нашли героев. Десяти военнослужащим, отличившимся в зоне спецоперации, вручают боевые ордена и внеочередные воинские звания.

У Владимира Ададурова, ставшего прапорщиком, сразу две награды - орден Мужества и медаль Жукова. У него - три командировки в зону спецоперации, в мае под Луганском в результате ракетного обстрела он лишился обеих ног. За время лечения в академии он еще и переобучился - получил новую специальность.

Заместитель министра обороны Татьяны Шевцова вручила награды и медицинским работникам - тем, кто спасает раненых не только в стенах академии, но и там, в зоне СВО. Для девочек из петербургского пансиона воспитанниц Минобороны все награжденные военные медики и бойцы - наглядный пример верности своему долгу.

Затем последовал совместный концерт творческих коллективов Пансиона воспитанниц Минобороны и Петербургского государственного экономического университета.

Полина Фролова окончила его с золотой медалью и сейчас переживает чуть ли не больше всех. Она - основатель и руководитель танцевального коллектива, организатор сбора грузов, чтобы поддержать бойцов. При этом Фролова успевает совмещать патриотическую работу с учебой в магистратуре.

«Я уже не первый год руководствуюсь девизом для себя, что сила в единстве», - призналась Полина Фролова. 

После завершения концерта воспитанницы Пансиона Минобороны передали военнослужащим пирожки, которые испекли сами, а также открытки с новогодними поздравлениями. Пожелали скорее пойти на поправку.

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