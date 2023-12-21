Начальник стройки М-12 рассказал об особой конструкции нового моста через Волгу

Новая трасса М-12 соединила Москву и Казань, путь от столицы в Поволжье прошел через пять регионов, проезд займет всего шесть с половиной часов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин открыл скоростную автомобильную дорогу М-12 «Восток». Президент участвовал в церемонии в режиме видеосвязи. Новая трасса связывает Москву и Казань - ее протяженность более 800 км. На прямую связь со студией с места событий, от села Шали, где открыли финальный участок трассы, вышла корреспондент Наталья Сергеева.

На церемонию открытия скоростного движения приехали главы нескольких регионов, которые соединяет новая магистраль, руководство «Автодора», конечно, строители. Церемонию открыл Владимир Путин.

Перед запуском движения Владимир Путин отметил, что новая современная автострада между Москвой и Казанью даст толчок экономическому, туристическом развитию регионов, которые находятся вдоль нее. И отметил досрочное завершение стройки.

«За такой срок, а это всего три года, инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее, еще одно доказательство того, что мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше», - отметил президент РФ Владимир Путин.

Сегодня утром из Москвы стартовал автопробег - от Кремля к Кремлю. На отечественных авто водители пересекают расстояние от Москвы до Казани. В ходе церемонии запуска движения один из участников поделился с президентом своими впечатлениями. И вот что ответил Владимир Путин.

«Когда-то в известном произведении автопробегом ударяли по разгильдяйству и бездорожью, а здесь мы отмечаем высокое качество современной автотрассы. Это здорово. Очень хорошо. Я очень надеюсь, что тоже удастся когда-нибудь проехать по этой дороге, потому что это особые ощущения - ехать по такой трассе, на которой вы сейчас находитесь. Хочу пожелать всем водителям, всем автолюбителям, всем, кто будет пользоваться этой трассой, получить удовольствие от использования этого маршрута», - отметил президент России Владимир Путин.

Президент поблагодарил за труд и завершение стройки с опережением графика рабочих. Один из них рассказал, что лично своими руками построил около 40 километров финального участка трассы в Татарстане. Это было сложно, но интересно. Отметил дружескую атмосферу, которая царила на стройке.

Съемочная группа «Звезды» побывала на самом большом мосту трассы через Волгу. Сооружение уникальное. Высотой с 16-этажный дом. И длиной более 3 км. Мост соединил два берега в Татарстане. Теперь людям не надо перемещаться на пароме.

«На возведение опор было использовано более 80 тысяч кубометров железобетона. Этого бы хватило, чтобы возвести целый жилой микрорайон в Казани. Для сооружения пролетных строений было использовано 45 тысяч тонн металлоконструкций, что сопоставимо с весом четырех Эйфелевых башен», - пояснил руководитель проекта восьмого этапа строительства трассы «Восток» Рашид Хазипов.

Итак, 810 километров. Пока что М-12 соединяет пять регионов. Это Московская, Владимирская, Нижегородская области, Чувашия и Татарстан. Весь путь занимает около шести с половиной часов. Сокращение в пути идет на каждом участке. Например, до Владимира это теперь примерно 2,5 часа, до Нижнего - три-четыре.

Но «Восток» в Казани не остановится. Это лишь часть большой трассы «Россия». Уже сейчас М-12 продлевают до Екатеринбурга. От Москвы в обход крупных городов и развязок путь займет теперь 1 600 километров, а не 2 000. Что сократит время в пути примерно на восемь часов. А потом Россия шагнет до Тюмени, Иркутска и Владивостока. Открыв пути в Казахстан, Монголию и Китай.

Проезд по М-12 платный. В среднем легковушки проедут до Казани от Москвы за 4,5-5 тысяч рублей. А грузовики - в среднем за 11 тысяч. На всем пути трасса оборудована интеллектуальной системой «Свободный поток». Водителям не надо никуда выходить, чтобы оплатить проезд. Нейросети уже все сами увидят и посчитают.

«Это 18 основных рамных конструкций и 18 резервных. Соответственно, это позволяет покрыть все участки. То есть, получается, участок определяется от одного въезда до другого съезда. И таким образом, закрывается полностью участок. И таким образом, вся дорога полностью закрыта, и нет возможности где-то объехать или съехать, не заплатив за проезд», - рассказал генеральный директор компании «Единый оператор» Марсель Нигметзянов.

Буквально на каждых 50-80 километрах есть довольно комфортные многофункциональные зоны. Там можно, конечно, попить, поесть, оборудованы санитарные комнаты. Можно даже постирать, тут прачечные, и сходить в душ.