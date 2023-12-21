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МО РФ получило еще один серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Андрей Аркадьев
16:10 21.12.2023
Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.
© Видео: ОАК © Фото: ОАК
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Министерство обороны РФ получило еще один серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Транспортник был изготовлен на авиастроительном заводе «Авиастар» в Ульяновске, который входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации (Ростех).

«В завершающей стадии заводских испытаний находится еще одно воздушное судно по программе текущего года. Мы своевременно выполним обязательства по поставкам военных транспортников в Минобороны России», - сообщил управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. На базе самолета создано много модификаций, в том числе глубоко модернизированная версия Ил-76МД-90А.

Обновленное оборудование тяжелого транспортника позволяет эксплуатировать его в различных климатических условиях, а специально созданная схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Повышены дальность полета и перевозимая нагрузка, а также улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи.

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