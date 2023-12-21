Племянник Сталина Аллилуев умер в Москве в возрасте 94 лет

Тело племянника Иосифа Сталина нашли в квартире на Котельнической набережной.

© Фото: Музейный комплекс «Дорога памяти»

Племянник Иосифа Сталина и ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев скончался на 95-м году жизни. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на свой источник.

Тело ветерана нашли в квартире на Котельнической набережной в среду, 20 декабря, вечером. По предварительной информации, он умер по естественным причинам.

Аллилуев родился в 1928 году. Он был родным племянником второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.