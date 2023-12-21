Герасимов: главной задачей в году было отразить попытки лишить РФ коридора в Крым

Валерий Герасимов подчеркнул, что широко разрекламированное Украиной и странами НАТО контрнаступление, которое должно было осуществить эти задумки, провалилось.

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Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в 2023 году для ВС РФ главной задачей было отразить попытки ВСУ лишить Россию сухопутного коридора в Крым.

«Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить наши группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым», - заявил Валерий Герасимов.

Глава Генерального штаба российских Вооруженных сил сообщил, что ВС РФ продолжают эффективно выполнять задачи по достижению целей спецоперации, определенных Верховным главнокомандующим, несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь Украине и тотальную мобилизацию украинских граждан.

Валерий Герасимов также отметил, что в этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки украинских войск, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные странами Запада.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.