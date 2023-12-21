Валерий Герасимов заявил, что Вашингтон подталкивал Киев к силовому решению конфликта на Донбассе и вторжению в Крым. Это вынудило Россию начать спецоперацию.

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Соединенные Штаты ведут гибридную прокси-войну против России.

«Ключевым фактором формирования военно-политической обстановки как на региональном, так и на глобальном уровнях является кризис на Украине, протекающий в виде гибридной прокси-войны США и их союзников против Российской Федерации», - заявил Валерий Герасимов.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил России отметил, что эта гибридная война ведется руками украинского народа.

Герасимов заявил, что западные страны проигнорировали требование Российской Федерации заключить соглашение о взаимной безопасности. По его словам, Запад демонстративно поддерживал неонацистский режим в Киеве, который развязал уничтожение русскоязычного населения ДНР и ЛНР.

«В течение восьми лет Запад активно наращивал военный потенциал украинских вооруженных сил, подталкивал Киев к силовому разрешению конфликта на Донбассе и вторжению на Крымский полуостров», - заявил Валерий Герасимов.

Начальник Генерального штаба ВС РФ подчеркнул, что в этих условиях Российская Федерация была вынуждена начать специальную военную операцию.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.