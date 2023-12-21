Минометчики ЦВО сорвали подвоз боеприпасов ВСУ в Серебрянском лесничестве
Расчеты 82-мм минометов «Василек» Центрального военного округа сорвали попытку подвоза боеприпасов и ротацию подразделений ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Кадры боевой работы минометчиков на Краснолиманском направлении публикует Министерство обороны РФ.
На записи показано, как бойцы заряжают кассету на четыре мины и ведут автоматический огонь. «Василек» спрятан в лесу и накрыт маскировочными сетями. В ведомстве уточнили, что координаты точки подвоза были получены от передовых арткорректировщиков. Минометчики обстреляли заданный квадрат, а также сорвали ротацию украинских штурмовых групп.
В Минобороны сообщили, что скорострельность миномета достигает 120 выстрелов в минуту. «Василек» может вести огонь по настильной траектории и даже при ведении автоматического огня имеет высокую точность стрельбы.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.