Минометчики ЦВО сорвали подвоз боеприпасов ВСУ в Серебрянском лесничестве

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты 82-мм минометов «Василек» Центрального военного округа сорвали попытку подвоза боеприпасов и ротацию подразделений ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Кадры боевой работы минометчиков на Краснолиманском направлении публикует Министерство обороны РФ.

На записи показано, как бойцы заряжают кассету на четыре мины и ведут автоматический огонь. «Василек» спрятан в лесу и накрыт маскировочными сетями. В ведомстве уточнили, что координаты точки подвоза были получены от передовых арткорректировщиков. Минометчики обстреляли заданный квадрат, а также сорвали ротацию украинских штурмовых групп.

В Минобороны сообщили, что скорострельность миномета достигает 120 выстрелов в минуту. «Василек» может вести огонь по настильной траектории и даже при ведении автоматического огня имеет высокую точность стрельбы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.