Артиллерия ЮВО сорвала попытку ВСУ скрытно подойти к нашим позициям у Клещеевки
Контроль поражения целей и корректировку огня обеспечивали операторы беспилотников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские подразделения уничтожили позиции боевиков киевского режима в районе населенного пункта Клещеевка. Кадры боевого применения артиллерии публикует Минобороны России.
Огонь по штурмовикам ВСУ открыли артиллеристы Южного военного округа. Взрывы раздались в тот момент, когда националисты попытались скрытно подобраться к нашим позициям.
За точность ударов и корректировку огня отвечали операторы дронов.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.