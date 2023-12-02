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Артиллерия ЮВО сорвала попытку ВСУ скрытно подойти к нашим позициям у Клещеевки

10:35 02.12.2023
Контроль поражения целей и корректировку огня обеспечивали операторы беспилотников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские подразделения уничтожили позиции боевиков киевского режима в районе населенного пункта Клещеевка. Кадры боевого применения артиллерии публикует Минобороны России.

Огонь по штурмовикам ВСУ открыли артиллеристы Южного военного округа. Взрывы раздались в тот момент, когда националисты попытались скрытно подобраться к нашим позициям.

За точность ударов и корректировку огня отвечали операторы дронов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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