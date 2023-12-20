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Ликвидирован наемник из США Итан Хертвек, который высмеивал российских бойцов

Игнат Далакян
09:00 20.12.2023
Отмечается, что американский наемник ликвидирован под Авдеевкой.
Ликвидирован наемник из США Итан Хертвек, который высмеивал российских бойцов
© Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Американский наемник Итан Хертвек, который высмеивал бойцов ВС РФ, уничтожен в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило агентство TrackANaziMerc, которое занимается поиском пропавших, ушедших без вести и погибших иностранных военных на территории Украины.

Как сообщает Telegram-канал, молодому человеку был 21 год, он служил в морской пехоте американской армии. Он прибыл на Украину в середине 2023 года и присоединился к военным медикам, как и множество так называемых «солдат удачи» из других стран.

Впервые об Итане Хертвеке написал канал, который занимался мониторингом иностранцев, участвующих в украинском конфликте. Наемник пришел в чат канала, где высмеял ресурс и российских бойцов. По данным канала, пехотинца ВМС США, который был родом из штата Калифорния, ликвидировали военнослужащие ВС РФ под Авдеевкой.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что иностранные наемники на службе Киева в основном ликвидированы. Министр обороны России отметил, что на Украине ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.

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