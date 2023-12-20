Между Благовещенском и Хэйхэ достраивают переправу, из-за которой вырастет турпоток

В 2022 году между Благовещенском и Хэйхэ уже открыли международный автомобильный мост. Новая переправа предназначается для некоторых негабаритных грузов, требующих особой перевозки.

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Минус тридцать работе не помеха. Только крепкий мороз и позволил начать работы. Амур наконец-то надежно скован льдом.

«На Амуре уже работает три понтонных переправы. Одна в Хабаровском крае, две в Еврейском автономном округе. Это четвертая и она соединит Благовещенск и Хэйхэ. Мост будет состоять из пяти понтонов, сейчас их собирают в единую конструкцию. Работа кропотливая. Лед ближе к китайскому берегу около метра», - рассказала корреспондент Мария Герман.

Его выпиливают, выбирают и двигают российские понтоны для стыковки с китайскими. Одно звено уже соединили. Постепенно подтягиваются остальные. Часть перехода с той стороны границы уже готова. Амур там мельче, течения почти нет, а само сооружение преимущественно насыпное, поэтому сдается раньше. Качество переправы уже оценили китайские специалисты.

До пандемии через пограничную реку в этом месте наводили два моста. Отдельный для грузового и пассажирского потоков. Сейчас большинство многотонников идет по открытому недавно международному автомобильному мосту.

Но некоторые негабаритные грузы требуют особой перевозки, их будут пускать по временной понтонной переправе. Пока ее возведение не закончили, по реке еще курсируют катера на воздушной подушке, так называемые пумы. Но уже скоро по нему поедут первые туристические автобусы.

Подробнее о том, как будет организовано движение по новой переправе, сколько на сегодняшний день туристов из России и Китая пересекли границу в обе стороны и есть ли нарушители, желающие нелегально пересечь территорию границы - смотрите в репортаже Марии Герман.