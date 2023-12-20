Раненым бойцам ВС РФ вручили награды и жилищные документы

В ВМА имени Кирова состоялся выпуск военнослужащих, окончивших после ранений курсы дополнительного профобразования.

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В клинике Военно-медицинской академии имени Кирова состоялся выпуск раненых участников специальной военной операции, которые получили новые специальности и продолжат служить в организациях Минобороны.

На церемонии присутствовал начальник Управления военного образования Министерства обороны РФ Игорь Муравлянников. Более 40 прошедших реабилитацию военных после переподготовки получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, жилищные документы и воинские звания. Также бойцам вручили государственные награды.

Переподготовка получивших серьезные ранения военнослужащих является одним из направлений масштабной программы, направленной на их социальную реабилитацию. Для таких бойцов подготовлены места проживания и службы в выбранных регионах страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.