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В «Россети Центр» рассказали о масштабе работ энергетиков после атак ВСУ

Анастасия Бобылева
19:10 20.12.2023
Как отметил гендиректор компании Игорь Маковский, энергетики «Россети Центр» ни на минуту не прекращают работы по восстановлению поврежденных объектов и из года в год успешно достигают поставленных целей.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Энергетики на страже надежного электроснабжения приграничья. Как сообщили в компании «Россети Центр», за время СВО энергообъекты почти 1 400 раз подвергались внешним воздействиям, и теперь на пограничных территориях активно ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве генеральный директор компании «Россети Центр» Игорь Маковский.

Под ударом боевиков оказывались районы Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областей. Чтобы вывести из строя оборудование, враг прицельно бьет по жизненно важной инфраструктуре.

«Не было ни дня, когда бы противник, вооруженные силы и другие формирования не воздействовали бы намеренно на электросетевую инфраструктуру в приграничных районах. Именно в такой обстановке 5,5 тысяч наших сотрудников выполняют свою задачу, свой профессиональный долг. И хочу отметить, что они выполняют это мужественно и самоотверженно. И в таких условиях мы не прекращаем ни на минуту работы по восстановлению и поддержанию надежного и качественного энергоснабжения. Хочу обратить внимание, что на пограничных территориях проживает около 2 миллионов жителей», - рассказал Маковский.

Как рассказал на итоговой пресс-конференции руководитель энергокомпании, свои обязательства энергетики выполняют в 20 регионах, где проживает пятая часть населения страны, в том числе там, где сейчас повышен уровень террористической угрозы. Удалось справиться и с вызовами, связанными с западными санкциями. Компания заместила импортное оборудование на 98%.

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