Песков рассказал, почему Путин принял решение о помиловании Ходорковского*

© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства едва ли сожалеет о принятом 10 лет назад решении о помиловании экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского* (признан в РФ иноагентом).

«Тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского*, просьба», - рассказал Песков.

Он пояснил, что акт о помиловании стал проявлением гуманизма.

«Президент исходя из человеческих, гуманитарных соображений принял такое решение», - пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что со стороны Ходорковского* давались некие обещания, так и не исполненные.

«Что касается заверений, то все они остались на бумаге, не более того. Но это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина», - добавил Песков.

Ранее, комментируя дело бывшего главы ЮКОСа, Песков отметил, что общество «многого не знает об этом помиловании».



* Михаил Ходорковский - физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.