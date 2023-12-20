МО РФ сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 в небе ДНР

Неприятельский вертолет был сбит в районе железнодорожной станции Углесборочная.

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Минобороны России заявило, что наши средства ПВО сбили украинский ударный вертолет Ми-24 в небе Донецкой Народной Республики.

«Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, наши военные за минувшие сутки перехватили пять снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS. Также российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника.

Между тем ВС РФ отразили атаку в районе населенного пункта Шумы и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки. На Донецком направлении безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 250 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.