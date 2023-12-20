МО РФ сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 в небе ДНР
Минобороны России заявило, что наши средства ПВО сбили украинский ударный вертолет Ми-24 в небе Донецкой Народной Республики.
«Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.
Кроме того, наши военные за минувшие сутки перехватили пять снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS. Также российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника.
Между тем ВС РФ отразили атаку в районе населенного пункта Шумы и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки. На Донецком направлении безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 250 человек.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.