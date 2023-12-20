В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ветеран СВО Рекашев рассказал о «людоедских» тактиках ВСУ под Марьинкой

Алексей Курильченко
14:20 20.12.2023
По словам военнослужащего, украинское командование часто бросает пехоту прямо под огонь артиллерии без какой-либо поддержки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Украинские боевики под Марьинкой применяют «людоедские» тактики, бросая свою пехоту и технику под огонь артиллерии, желая побыстрее перебросить войска. Киевский режим не считается с потерями, безуспешно пытаясь нанести поражение российским войскам в населенном пункте. Об этом в программе «Открытый эфир» рассказал ветеран специальной военной операции, штурмовик Евгений Рекашев.

«Это их тактика - побыстрее, и не важно, кто остается на позициях. Они не считаются с личным составом... Была ситуация, когда мы уже взяли интернат, дальше брали госпиталь. Он находился на открытой местности. И украинцы решили подкинуть резервы. Командование отправило без какой-либо поддержки два грузовика и БМП с пехотой - просто по открытой дороге. Видимо, им поставили такую задачу. Результат был очевиден - при подъезде к госпиталю были разобраны и грузовики, и пехота. Они даже своих не уведомили о том, что уже идет бой», - рассказал штурмовик.

По словам Рекашева, изначально в Марьинке располагались регулярные войска киевского режима и мобилизованные. Но очень быстро их заменили на боевиков нацбатов, оснащенных оружием и техникой НАТО.

«У украинцев очень часто происходят ротации, но они обычно заканчиваются плачевно. Наши ребята, артиллеристы, постоянно замечают эти ротации и успевают открыть огонь. Украинцы, даже подкидывая резервы, рискуют. Им очень тяжело там, даже морально», - рассказал военнослужащий.

Полное интервью с ветераном специальной военной операции Евгением Рекашевым смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:28 В стране и мире
Видео
Во Владивосток вернулись корабли ТОФ после двухмесячного дальнего похода
12:44 В стране и мире
Генпрокуратура ФРГ запросила конфискацию российских активов на 720 млн евро
12:10 В стране и мире
Чехия и Словакия попросили у ЕС сохранить объемы поставок нефти из России
11:07 В стране и мире
Видео
Поисковые собаки нашли хомячков в развалинах упавшего в Петербурге дома
10:11 В стране и мире
Видео
Петербуржец рассказал, что почувствовал «землетрясение» при обрушении многоэтажки
Популярное
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.