Ветеран СВО Рекашев рассказал о «людоедских» тактиках ВСУ под Марьинкой

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Украинские боевики под Марьинкой применяют «людоедские» тактики, бросая свою пехоту и технику под огонь артиллерии, желая побыстрее перебросить войска. Киевский режим не считается с потерями, безуспешно пытаясь нанести поражение российским войскам в населенном пункте. Об этом в программе «Открытый эфир» рассказал ветеран специальной военной операции, штурмовик Евгений Рекашев.

«Это их тактика - побыстрее, и не важно, кто остается на позициях. Они не считаются с личным составом... Была ситуация, когда мы уже взяли интернат, дальше брали госпиталь. Он находился на открытой местности. И украинцы решили подкинуть резервы. Командование отправило без какой-либо поддержки два грузовика и БМП с пехотой - просто по открытой дороге. Видимо, им поставили такую задачу. Результат был очевиден - при подъезде к госпиталю были разобраны и грузовики, и пехота. Они даже своих не уведомили о том, что уже идет бой», - рассказал штурмовик.

По словам Рекашева, изначально в Марьинке располагались регулярные войска киевского режима и мобилизованные. Но очень быстро их заменили на боевиков нацбатов, оснащенных оружием и техникой НАТО.

«У украинцев очень часто происходят ротации, но они обычно заканчиваются плачевно. Наши ребята, артиллеристы, постоянно замечают эти ротации и успевают открыть огонь. Украинцы, даже подкидывая резервы, рискуют. Им очень тяжело там, даже морально», - рассказал военнослужащий.

Полное интервью с ветераном специальной военной операции Евгением Рекашевым смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.