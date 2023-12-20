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Во Владивосток вернулись корабли ТОФ после двухмесячного дальнего похода

Максим Низкодубов
13:28 20.12.2023
Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также среднего морского танкера «Печенга» не были дома более двух месяцев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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После двухмесячного похода моряков-тихоокеанцев встречают с теплом и гордостью родные берега. За спиной у экипажей боевых кораблей - тысячи морских миль, десятки проведенных спортивных и культурных мероприятий в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также совместные учения и тренировки с военно-морскими силами Индии, Мьянмы и других государств Азии.

«Везде радушная встреча. Везде воспоминания о том, как Россия помогала этим странам. Практически в каждом государстве, где мы были, мы общались на эту тему», - рассказывает заместитель командира 36-й дивизии надводных кораблей Тихоокеанского флота Алексей Анциферов.

Кроме того, впервые боевые корабли Тихоокеанского флота посетили Бангладеш, а с Военно-морскими силами Мьянмы были проведены совместные учения.

«Отрабатывались боевые упражнения по стрельбе по макету плавающей мины. Это совместные маневры - как командная составляющая, показывающая, как взаимодействуют между собой корабли», - говорит командир артиллерийской боевой части БПК «Адмирал Пантелеев» Дмитрий Скворцов.

Не обошлось и без трудностей. Так, в ходе визита в Бангладеш большим противолодочным кораблям «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» пришлось преодолевать реку Карнапхули на юго-востоке страны. Для штурманов 160-метровых боевых кораблей это была задача со звездочкой.

«Около двух часов плавания по реке. Суммарные факторы - течение, оно очень сильно влияет на безопасность плавания. Но экипаж, морская выучка нас не подвела, и мы со всем успешно справились», - говорит командир штурманской боевой части БПК «Адмирал Пантелеев» Вадим Абрамов.

Уже по пути домой экипажи боевых кораблей попали в семибалльный шторм. По надстройке одного из них и заледенелым элементам конструкции видно, насколько высоко поднимались волны. Восемь государств за 75 дней успели посетить моряки Тихоокеанского флота. Безопасность движения корабельной группы по всему маршруту обеспечивала наша морская авиация - противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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