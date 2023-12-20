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В Москве два водителя спорили после ДТП и пострадали из-за удара третьей машины

Ирина Елагина
12:25 20.12.2023
Оба пострадавших госпитализированы, авария создала сложности с проездом по Нижегородской улице.
© Видео: Прокуратура г. Москвы © Фото: Прокуратура г. Москвы
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Двойное ДТП произошло на улице Нижегородской в Москве утром 20 декабря - в два столкнувшихся автомобиля врезался третий и зажал двух водителей, которые встали между своими машинами, чтобы выяснить, кто из них прав, кто виноват.

Момент аварии попал на камеры наружного видеонаблюдения - оперативной съемкой поделилась прокуратура Москвы.

На кадрах видно, что между двумя светлыми машинами у крайней полосы стоят двое мужчин. Через мгновение в них врезается темный автомобиль, от удара машины сложились как меха у гармошки, зажав обоих водителей. Они получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

«Предварительно, на проезжей части произошло столкновение двух транспортных средств, после чего в них врезался автомобиль БМВ под управлением 33-летнего мужчины», - пояснили в надзорном ведомстве.

Информация об обстоятельствах ДТП уточняется, неизвестно, выставили ли участники первого ДТП знак аварийной остановки на проезжей части.

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