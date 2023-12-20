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Артиллеристам ЗВО доставили 1,5 тысячи детских писем и рисунков на передовую

11:26 20.12.2023
Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи группировки войск «Запад» непрерывно продолжают доставлять почтовые отправления для военных.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллеристам Западного военного округа, выполняющим боевые задачи на Купянском направлении, доставили на передовую 1,5 тысячи писем и детских рисунков.

Кадры, на которых военнослужащие читают написанные школьниками письма, публикует Министерство обороны РФ. В своих посланиях дети благодарят российских бойцов за мужество и героизм, желают здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.

Заместитель командира взвода, командир орудия Д-30 с позывным Медведь рассказал, что военнослужащим очень приятно получать письма со словами поддержки.

«Некоторые дети пишут такие слова, от которых просто слезы на глазах наворачиваются, потому что у самих дети, внуки. Я вот дедушкой стал недавно. Поэтому мы здесь и находимся, чтобы нашим детям, нашим внукам не пришлось идти по нашему сложному пути, пусть идут только по нашему хорошему пути в мирной жизни», - сказал Медведь.

На передовой письма зачастую единственная связь с родными и близкими. Их доставкой занимаются специалисты фельдъегерской почтовой связи. Письма, посылки и корреспонденцию в зоне СВО по подразделениям и соединениям развозят на бронеавтомобилях и грузовиках, нередко с боевым сопровождением. Каждый конверт передают лично в руки адресату.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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