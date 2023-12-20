В Волгограде ограничили работу аэропорта
В пресс-службе аэропорта отметили, что прилеты и вылеты на данный момент ограничены.
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Аэронавигация аэропорта Волгограда ограничена. Два рейса задержаны. Об этом сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.
«На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены», - цитирует ТАСС собеседника.
Голодова также сообщила, что из-за ограничения по аэронавигации командир одного из рейсов принял решение следовать на запасной аэродром в Саратов. По ее словам, еще один рейс прибудет из Москвы в аэропорт с задержкой.