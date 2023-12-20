В стране и мире В Волгограде ограничили работу аэропорта Игнат Далакян В пресс-службе аэропорта отметили, что прилеты и вылеты на данный момент ограничены. © Фото: Кирилл Брага, РИА Новости Читайте нас на: Аэронавигация аэропорта Волгограда ограничена. Два рейса задержаны. Об этом сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. «На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены», - цитирует ТАСС собеседника. Голодова также сообщила, что из-за ограничения по аэронавигации командир одного из рейсов принял решение следовать на запасной аэродром в Саратов. По ее словам, еще один рейс прибудет из Москвы в аэропорт с задержкой. Экспертное мнение и аналитика