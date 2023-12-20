Ударная группа вертолетов Ми-35 и Ми-8 разгромила опорные пункты ВСУ

По докладу разведки, цели были успешно поражены. Удар наносился в направлении Сватово - Кременная.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Группа из российских вертолетов Ми-35 и Ми-8 разгромила украинские опорные пункты и живую силу в зоне спецоперации. Кадры боевого вылета показало Министерство обороны РФ. Уточняется, что вертолеты вылетели в направлении Сватово - Кременная.

На записи демонстрируется, как винтокрылые машины взлетают с аэродрома, набирают высоту, мчатся над заснеженными полями, летят над дорогой, по которой едут военные грузовики. Также показано, как вертолеты наносят удар.

Разведка доложила, что в ходе боевой работы все цели были поражены. Выполнив задачу, машины вернулись на аэродром.

Ми-35 - российский транспортно-боевой вертолет, является глубокой модернизацией вертолета Ми-24. Создан для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.