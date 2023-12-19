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Ветеринары помогли встать на ноги амурским тиграм, пойманным на Дальнем Востоке

Максим Низкодубов
Никита Черненко
09:36 19.12.2023
Специалисты центра «Амурский тигр» помогают с реабилитацией пойманных хищников, чтобы затем выпустить их на волю или передать в зоосады.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Двухтонный пикап раскачивается из стороны в сторону от беспокойства пассажира. Внутри металлического контейнера - полосатый «рецидивист», который в одиночку держал в страхе целый поселок в Хабаровском крае. Вес только дикого зверя без учета контейнера - около 150 килограммов. Поездка на снегоходе у охотоведов проходит под недовольное ворчание дикой кошки.

«Тигр конфликтный. Выходил в населенный пункт. Периодически там таскал собак. Терроризировал местных жителей. Поэтому нами была оперативно проведена работа по отлову и перевозке тигра в службу по охране животного мира», - рассказал государственный инспектор по охране животного мира и ООПТ Алексей Шилов.

В ближайшее время тигра осмотрят ветеринары. Но уже предварительно специалисты озвучили, что видимых повреждений, кроме небольшого пореза на лапе, у животного нет. Вернут ли хищника в естественную среду обитания - пока неизвестно.

«Нами же была проведена работа не только по отлову. Мы патрулировали данные территории и смотрели наличие еще тигров дополнительно. То есть он мог там находиться не один. Могла быть кошка с котятами. И так далее. Тигр там был один. На данный момент тигров там больше нет. Жители могут ходить там спокойно», - заверил Алексей Шилов.

По соседству с молодым самцом не менее грозно рычит совсем юная кроха. Найденный в ноябре на трассе в Хабаровском крае изможденный тигренок с переломанными лапами сегодня в реабилитационном центре уже идет на поправку. Четырехмесячному малышу пришлось провести серьезную операцию. Лапа в месте перелома закреплена специальной пластиной. В скором времени, до Нового года, будет проведена повторная операция, целью которой будет удаление пластины, чтобы конечность смогла самостоятельно расти. В дикую природу его уже не отпустят. Адаптироваться без матери тигренок не сможет. После выздоровления его передадут в один из зоосадов. А в Интернете уже идет голосование - какое имя будет носить полосатая кошка. Пока лидирует кличка Бархат.

Похожая ситуация и в Приморье, где специалисты охотнадзора отловили тигра, который так же, как и его хабаровский сородич, нападал на домашних животных. В селе Дмитриевка хищник пробрался во двор дома и утащил сторожевого пса. Сейчас за состоянием конфликтного зверя следят ветеринары и специалисты центра «Амурский тигр». Если хищник в дальнейшем сможет самостоятельно охотиться, то его выпустят в отдаленную и малонаселенную местность с богатой кормовой базой. Если же этого не позволит здоровье, то тигр продолжит жизнь в неволе.

Подробнее смотрите в сюжете Максима Низкодубова для телеканала «Звезда».

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