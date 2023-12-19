The Times of Israel: израильские военные уничтожили памятник ХАМАС в Газе

По данным The Times of Israel, памятник был установлен в Газе в 2014 году.

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Подразделения Армии обороны Израиля уничтожили памятник палестинскому движению ХАМАС в Газе. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, монумент в виде прорывающего бронированную машину кулака, который сжимает три израильских армейских жетон, установили на площади в районе Эш-Шуджаия в 2014 году. Поводом стало уничтожение израильского бронетранспортера и убийство военнослужащих бригады «Голани» во время операции в Газе.

Отмечается, что подразделения 13-го батальона пехотной бригады «Голани» и 188-го бронетанкового батальона захватили площадь и, используя военные бульдозера, снесли монумент.

Ранее в ООН назвали Газу непригодным для жизни местом из-за разрушений большей части необходимой для жизни инфраструктуры. По данным Минздрава Палестины, после обострения конфликта 7 октября в Газе погибли уже более 19 тысяч человек.