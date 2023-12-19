В «Острове фортов» 23 декабря откроется проект «Морская зимняя сказка»

Во время торжественного открытия «Морской зимней сказки» зажгут огни на большой праздничной елке, состоится яркое новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев, а кульминацией станет первое в Кронштадте «Фикси шоу».

© Фото: Музейно-исторический парк «Остров фортов»

В петербургском кластере «Остров фортов» в Кронштадте 23 декабря начнет свою работу культурно-просветительский проект «Морская зимняя сказка».

В этом году проект затронет и территорию нового Музея военно-морской славы. Посетители музейно-исторического парка смогут не только активно отдохнуть на свежем воздухе, но и досконально изучить инфраструктуру Музея военно-морской славы, которая включает в себя экспозицию с полным погружением в историю российского флота.

Экспозиции музея состоят из тематических залов, которые посвящены главным вызовам, с которыми пришлось столкнуться ВМФ, и ответам на них. Даже самые маленькие экскурсанты увлекутся интерактивным форматом повествования и смогут почувствовать себя самыми настоящими участниками исторических событий, в том числе и тактильно, так как ко многим экспонатам можно прикасаться руками.

Вместе с этим интерактивные инсталляции, зоны полного погружения в определенную атмосферу, тренажеры и симуляторы подводных и надводных кораблей, а также самолетов и вертолетов морской авиации позволят получить исчерпывающее представление о развитии морского дела.

Вместе с этим гостям будет доступно пространство с музеефицированной АПЛ К-3 «Ленинский комсомол». Только за две недели новогодних праздников в 2022 году проект «Морская зимняя сказка» посетили 120 тысяч человек.

Посетителей удивит иллюминация и красочные фотозоны, световые арт-объекты, они смогут прокатиться на «ватрушках» с большой тюбинговой горки и повеселиться на необычной тюбинговой карусели и проверить свою меткость в призовом тире.

Впечатляющие виды на заснеженную гладь замерзшего Финского залива и монументальные морские форты «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый» никого не оставят равнодушными. Особенно брутально они смотрятся именно в зимний период.

Во время открытия «Морской зимней сказки» на главной площади музейно-исторического парка зажгут огни на большой праздничной елке. Вместе с этим состоится яркое новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев. Кульминацией развлечений станет первое в Кронштадте «Фикси шоу» - с 3 по 5 января в музее пройдет серия интерактивных спектаклей «Деды морозы существуют!».