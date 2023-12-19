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В Госдепе США заявили, что Украину ждет «очень сложная зима»

Анастасия Бобылева
22:31 19.12.2023
Представитель ведомства Мэттью Миллер сообщил, что администрация США ждет одобрения конгрессом запроса о помощи Киеву.
В Госдепе США заявили, что Украину ждет «очень сложная зима»
© Фото: Sebastian Gollnow dpa Globallookpress
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В США считают, что Украину ожидает «очень сложная зима». Об этом сообщил представитель американского Госдепа Мэттью Миллер.

«Начинается то, что, по нашим ожиданиям, будет очень сложной зимой», - цитирует его слова на брифинге РИА Новости.

Он добавил, что сейчас администрация США ждет одобрения конгрессом запроса о помощи Киеву. Пока американский конгресс не смог прийти к соглашению по поводу новой военной помощи Украине. Палата представителей вернется только 9 января после окончания каникул, а без голосования в ней утвердить запрос невозможно. Сенат пока продолжает обсуждения.

Ранее Миллер уже упоминал, что зима для Украины может быть тяжелой. Он заявил, что возможности оказания помощи Киеву со стороны США сейчас ограничены. «Мы на дне бочки», - подчеркнул Миллер.

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