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Около 40 рейсов отменили и 16 не смогли принять в Москве из-за закрытого неба

Ирина Елагина
17:08 19.12.2023
Ограничения в полетах над Москвой вводились на несколько часов 19 декабря.
Около 40 рейсов отменили и 16 не смогли принять в Москве из-за закрытого неба
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Около 40 авиарейсов отменили, и 16 пассажирских лайнеров не смогли принять в Москве 19 декабря из-за ограничения полетов. Запрет на взлет и посадку в аэропортах столицы действовал в течение нескольких часов. Об этом РИА Новости сообщили в Росавиации.

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы ушло 16 воздушных судов, следовавших в московские аэропорты. В период действия ограничений на вылет было задержано суммарно 38 рейсов», - рассказали в Росавиации.

Запрет на полеты над Москвой затронули работу аэропортов в Домодедово и Внуково: здесь не могли принимать и выпускать самолеты в течение двух - двух с половиной часов в районе полудня. Как только ограничения были сняты, аэропорты вернулись в штатный режим работы. По данным сервиса «Яндекс. Расписание» на 17.00 19 декабря никаких изменений в расписании нет.

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