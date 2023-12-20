Посол Израиля в РФ Бен Цви рассказал о возрождении антисемитизма за Западе

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После начала наземной операции в секторе Газа по улицам Лондона, Парижа и многих других европейских городов прошла волна демонстраций в поддержку Палестины. Однако это были не мирные марши людей, несогласных с политикой Израиля, а погромы против евреев. Об этом в интервью программы Между тем» рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви, назвав происходящее на Западе «новым антисемитизмом».

«Эти демонстрации не совсем честные. Когда сотни тысяч мусульман, включая палестинцев, погибали в Сирии, в других странах, почему-то весь мир молчал. Поэтому я называю это антисемитизмом. Там не говорят, что правительство Израиля ведет себя неправильно - такие демонстрации могут быть везде. Но когда говорят, что от реки до моря Палестина должна быть свободна - они говорят, что надо стереть Израиль с лица Земли? Там только одна территория, других нет. Когда в Лондоне, Париже и других городах звезды Давида лежат в мусорном ящике, пишут "очистим мир", когда нападают на евреев, синагоги и кладбища - это антисемитизм. Это не имеет отношения к политике Израиля», - заявил посол.

Полное интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Российской Федерации Александром Бен Цви смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.