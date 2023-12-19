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Губернатор Ростовской области Голубев пообещал, что семье Рудакова окажут помощь

Елизавета Егорова
17:54 19.12.2023
С мамой Романа Рудакова уже работает глава района и один из заместителей губернатора Ростовской области.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Семье погибшего военнослужащего Роман Рудакова окажут всю необходимую помощь, пообещал губернатор Ростовской области Василий Голубев. С его мамой уже работает глава района и один из заместителей губернатора. Сам Голубев планирует встретиться с родственника Рудакова в ближайшее время.

«По моему поручению с мамой нашего героя работает сейчас глава района, один из заместителей губернатора. Я в ближайшие дни обязательно буду с ним встречаться, и все, что нужно для семьи, мы сделаем», - сказал губернатор нашему телеканалу.

Голубев добавил, что мама военнослужащего находится в состоянии шока. По его словам, на такие случаи нужно всегда быстро реагировать.

«Ребята показали всему миру, что они бьются за свою страну, что они бьются за победу и не жалеют жизни своей», - заявил Голубев.

Напомним, что Роман Рудаков погиб от рук националистов в Марьинке, где на стене дома он оставил надпись: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».

Просьба героя будет исполнена, соответствующее заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

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