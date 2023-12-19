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Евменов констатировал боеготовность всех военных флотов России

16:13 19.12.2023
Боеготовность флотов определена контрольными проверками, проведением учений, и применением практического оружия, отметил главком ВМФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов отметил боеготовность всех российских флотов. Его слова приводит Минобороны России.

«Боеготовность флотов проверена и контрольными проверками, и проведением учений, и, в первую очередь, применением практического оружия», - сказал главком.

Главком рассказал о пополнении российских военных флотов новой техникой. Так, уже в начале следующего года в состав ВМФ войдет ледокол, а также многофункциональные суд и суда снабжения.

Евменов рассказал о проведенных в текущем году учениях, обратив внимание на учения в арктическом регионе. Также главком напомнил о проведении в Балтийском море военно-морских учений «Океанский щит - 2023».

«Готовимся к приему корабля дальней морской зоны, еще одного малого ракетного корабля и кораблей противоминной защиты», - сказал он.

Главком добавил, что президент Владимир Путин принял в этом году участие в церемонии приема атомных ракетных крейсеров в состав ВМФ России. Также в состав флота вошли дизельные подлодки, корветы, малые ракетные корабли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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