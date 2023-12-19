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В Ярославле госпитализировали 3-летнего ребенка после падения глыбы снега

Елизавета Егорова
16:42 19.12.2023
СК РФ организовал проверку после падения снежной глыбы на трехлетнего ребенка в Ярославле.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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В Ярославле снежная глыба упала на трехлетнюю девочку. После инцидента ребенка госпитализировали, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

«Предварительно установлено, что на одной из улиц   Кировского района города Ярославля произошел сход снежной глыбы на 3-летнюю девочку. Она госпитализирована», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ярославской области Алена Корчагина.

После случившегося была организована доследственная проверка. В ходе нее сотрудники СК установят ответственных за то, что крыша не была вовремя очищена.

В сообщении СК уточнили, что, если граждане получили травмы из-за недостаточного обеспечения мер безопасности, может быть возбуждено уголовное дело.

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