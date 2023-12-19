Шойгу заявил, что военные НАТО управляют военной техникой на стороне Киева
Министр обороны России Сергей Шойгу указал на непосредственное участие военнослужащих стран НАТО в боевых действиях на территории Украины. Они управляют системами ПВО и ракетными комплексами.
«Натовские военнослужащие непосредственно управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня», - сказал глава МО РФ.
Сергей Шойгу отметил, что при подготовке ударов этими средствами по радиоперехватам российские Вооруженные силы фиксируют американскую, польскую речь и речь англичан.
Ранее на расширенной коллегии Минобороны России выступил глава государства Владимир Путин. В частности, российский президент заявил, что противник понес значительные потери в ходе летнего наступления.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.