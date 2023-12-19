Путин заявил, что до конца года в войска будут поставлены 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард»

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Президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, отметил возросшую роль ядерной триады. По его словам, до конца года в войска будут поставлены 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард».

«До конца года на боевое дежурство в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард"», - заявил Владимир Путин.

Ранее глава государства в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС РФ в 2023 году объявил минуту молчания. Кроме того, Верховный главнокомандующий Российской армией выразил особые слова благодарности всем участникам СВО.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.