Юный боксер в Первоуральске, вероятно, погиб из-за черепно-мозговой травмы

По данным СМИ, судебно-медицинские эксперты склоняются к версии ЗЧМТ как возможной причины гибели 14-летнего боксера.

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Вероятной причиной гибели 14-летнего боксера в Первоуральске Свердловской области стали повреждения головного мозга, полученные на ринге во время соревнований. Life сообщает подробности судебно-медицинского исследования.

«Судебно-медицинские эксперты пришли к выводу, что смерть наступила в результате ЗЧМТ. У парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа», - рассказал осведомленный источник.

По данным СМИ, во время боя юноша пропустил ряд ударов и упал, потеряв сознание. Первоначально высказывалась версия о повреждении внутренних органов как возможной причины смерти, но эксперты пришли к иным выводам.

Напомним, что трагедия произошла накануне в Свердловской области, по факту гибели несовершеннолетнего спортсмена возбуждено уголовное дело, у следствия есть вопросы к организации боксерского турнира - по проведению медосвидетельствования атлетов и присутствия бригады скорой помощи на соревнованиях с участием детей.