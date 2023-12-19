Юный боксер в Первоуральске, вероятно, погиб из-за черепно-мозговой травмы
Вероятной причиной гибели 14-летнего боксера в Первоуральске Свердловской области стали повреждения головного мозга, полученные на ринге во время соревнований. Life сообщает подробности судебно-медицинского исследования.
«Судебно-медицинские эксперты пришли к выводу, что смерть наступила в результате ЗЧМТ. У парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа», - рассказал осведомленный источник.
По данным СМИ, во время боя юноша пропустил ряд ударов и упал, потеряв сознание. Первоначально высказывалась версия о повреждении внутренних органов как возможной причины смерти, но эксперты пришли к иным выводам.
Напомним, что трагедия произошла накануне в Свердловской области, по факту гибели несовершеннолетнего спортсмена возбуждено уголовное дело, у следствия есть вопросы к организации боксерского турнира - по проведению медосвидетельствования атлетов и присутствия бригады скорой помощи на соревнованиях с участием детей.