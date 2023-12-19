Путин подписал указ о введении тюремного срока за передачу мобильников заключенным

Нарушившему закон грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий уголовную ответственность за повторную передачу средств мобильной связи и иных средств коммуникации тюремным заключенным. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Изменения касаются статьи 321 УК РФ. Согласно документу, за повторную передачу телефонов заключенному гражданину может грозить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух лет), либо принудительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок. Поправки также были введены в статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Президент России вчера также подписал указ, продлевающий спецрежим для зарубежных инвесторов бизнеса в России. Согласно ему, российские бизнесмены имеют возможность не учитывать голоса иностранных инвесторов при условии, если их доля в компании не превышает 50%.

Ранее в Совете Федерации был единогласно принят закон, ограничивающий использование телефонов во время учебных занятий. При этом ученики могут пользоваться мобильниками в случае «возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации и в других экстренных случаях».