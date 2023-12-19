В стране и мире Путин сегодня проведет церемонию награждения Героев России Андрей Аркадьев Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что глава государства также проведет расширенное заседание коллегии Минобороны. © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня церемонию награждения Героев России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Накануне пресс-служба Кремля анонсировала проведение расширенного заседание коллегии оборонного ведомства, которое состоится сегодня. Мероприятие пройдет в Национальном центре управления обороной, его проведет глава Российского государства. Основной доклад зачитает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Будут подведены итоги деятельности ВС РФ в текущем году и поставлены задачи на следующий. Также на заседании определят приоритеты развития армии и флота. Экспертное мнение и аналитика