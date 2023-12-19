Бабушка оставившего послание в Марьинке Романа Рудакова рассказала про внука

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Съемочная группа «Звезды» побывала в Батайске у дома погибшего в зоне СВО военнослужащего Романа Рудакова и пообщалась с родными героя. Его 90-летняя бабушка поделилась с журналистами своими воспоминаниями.

«Хороший мальчик и так погиб...» - сокрушенно сказала пожилая женщина.

На кадрах видео - небольшой дом в Батайске Ростовской области, откуда ушел воевать в зону СВО Роман Рудаков.

Бабушка также рассказала, что родные не стали ее тревожить плохими новостями, она узнала о трагедии от соседки только через неделю. Она хранит детские фотографии внука, писем он ей не писал.

Напомним, что Роман Рудаков погиб в неравном бою в Марьинке и на кирпичной стене оставил предсмертную записку с просьбой позаботиться о его семье в Батайске. Министр обороны Сергей Шойгу поручил исполнить завещание погибшего военнослужащего.