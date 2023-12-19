В Москве закроют участок Калужско-Рижской линии метро с 3 по 8 января
В Москве будет временно приостановлена работа участка Калужско-Рижской линии метро. Об этом говорится на портале мэра и правительства города.
Участок будет закрыт с 3 по 8 января между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская». Такое решение объясняется работами по прокладке новой теплосети, которая будет осуществляться в данный период рядом с метро. Компания, которая проводит данные работы, сама попросила ограничить движение на данном участке для безопасности пассажиров.
Власти города рекомендуют горожанам и гостям столицы выбирать заранее альтернативные маршруты. Также отмечается, что вдоль закрытого участка линии метро будут запущены компенсационные автобусы. Пассажиры смогут после проезда без оплаты зайти повторно в метро.
Кроме того, на закрытом участке будут нести дежурство сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они подскажут пассажирам альтернативные пути проезда до нужной станции.