В Москве закроют участок Калужско-Рижской линии метро с 3 по 8 января

Участок между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Московского метрополитена будет закрыт с 3 по 8 января.

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В Москве будет временно приостановлена работа участка Калужско-Рижской линии метро. Об этом говорится на портале мэра и правительства города.

Участок будет закрыт с 3 по 8 января между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская». Такое решение объясняется работами по прокладке новой теплосети, которая будет осуществляться в данный период рядом с метро. Компания, которая проводит данные работы, сама попросила ограничить движение на данном участке для безопасности пассажиров.

Власти города рекомендуют горожанам и гостям столицы выбирать заранее альтернативные маршруты. Также отмечается, что вдоль закрытого участка линии метро будут запущены компенсационные автобусы. Пассажиры смогут после проезда без оплаты зайти повторно в метро.

Кроме того, на закрытом участке будут нести дежурство сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они подскажут пассажирам альтернативные пути проезда до нужной станции.