Неприятельский беспилотный летательный аппарат был уничтожен в 10 часов 20 минут по московскому времени.

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Минобороны России в третий раз сообщает об уничтожении очередного украинского беспилотника в небе Брянской области.

Первый раз за сегодня это произошло около 09.20 по московскому времени, второй - около 10.00. Этот беспилотник, третий за сегодня, был сбит, как сообщили в российском оборонном ведомстве, в 10.20.

Все беспилотные летательные аппараты, которые были уничтожены в Брянской области сегодня, были самолетного типа. С их помощью киевский режим пытался осуществить террористическую атаку.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.