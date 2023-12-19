Минобороны России заявило об уничтожении украинской РЛС «Пеликан»

Также за сутки удалось уничтожить склад боеприпасов 115-й мехбригады ВСУ. Кроме этого, в 112 районах были поражены живая сила и военная техника врага.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской радиолокационной станции противовоздушной обороны «Пеликан».

Также российские военные за прошедшие сутки разгромили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады и поразили живую силу и технику ВСУ в 112 районах. Силами ПВО сбиты шесть беспилотников противника в Херсонской и Запорожской областях.

На Купянском направлении отражены восемь украинских атак в районе Синьковки. Украинская сторона потеряла за сутки до 60 человек и лишилась нескольких единиц техники, включая танк, САУ «Акация» и буксируемую гаубицу «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении наши военные отразили пять атак украинских штурмовых групп. В живой силе суточные потери противника на данном направлении составили до 185 человек. Также уничтожены две украинские БМП.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.