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Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с мощным землетрясением в КНР

Ирина Елагина
10:52 19.12.2023
Путин направил Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при мощном землетрясении в КНР.
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с мощным землетрясением в КНР
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин морально поддержал китайского коллегу председателя КНР Си Цзиньпина в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего в ночь с 18 на 19 декабря.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай», - написал Путин.

В тексте телеграммы также отмечено, что россияне «разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате бедствия». Глава государства выразил надежду на выздоровление всех пострадавших.

По предварительным данным, жертвами землетрясения стали по меньшей мере 116 человек, более 200 пострадали. В зоне бедствия работают свыше полутора тысяч спасателей. Власти Китая объявили второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение.

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