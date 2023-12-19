Пленный Дымарчук рассказал, что солдат ВСУ сажали на курение «травы»

Украинские волонтеры оказались наркоторговцами, так как предоставляли «траву» не безвозмездно, а за отдельную плату.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Взятый в плен украинец Сергей Дымарчук рассказал представителям Минобороны России, что обеспечение и питание в ВСУ было плохое, теплую одежду приходилось покупать за свой счет, при этом украинские волонтеры сажали ВСУшников на употребление наркокурительной травы.

«Через волонтеров можно было, ну, знакомые решали. Траву доставляли, чтобы можно было покурить. И волонтеры привозили за отдельную плату траву», - говорит Дымарчук.

Пленный признался, что когда ему прислали повестку, не хотел идти служить. Однако ему стали звонить и угрожать заведением уголовного дела и тюремным заключением, а также физическим насилием.

Сергея с сослуживцами поселили в деревне, однако местные жители не были рады такому соседству и сдавали российским военнослужащим позиции ВСУ, поскольку не хотели попасть случайно под обстрел.

Дымарчук рассказал и о больших потерях, из-за чего приезжало командование пехоты и собирало людей. Пленный заявил о необходимости заканчивать боевые действия, поскольку в ВСУ командование украинцев не считает за людей и бросает на убой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.