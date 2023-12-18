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При нападении на отель в Мексике погибли не менее 12 постояльцев

Дарина Криц
05:41 18.12.2023
В гостинице мексиканского города Сальватьерра проходила вечеринка, когда в какой-то момент туда ворвалась группа неизвестных вооруженных людей и открыла огонь.
При нападении на отель в Мексике погибли не менее 12 постояльцев
© Фото: © Alex Dalton/ Eyepix Group Keystone Press Agency Global Look Press
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В мексиканском городе Сальватьерра произошло вооруженное нападение на одноименную гостиницу. В результате не менее 12 человек погибли  свыше 11 получили ранения, сообщил RT.  

Местные жители заявили о вооруженном налете на отель, в котором проходила вечеринка с участием нескольких десятков молодых людей.

«По предварительным данным, это произошло около двух часов ночи, когда соседи сообщили в службу 911 о выстрелах из огнестрельного оружия в зале для вечеринок со стороны группы вооруженных людей», - уточнил местный портал.

На полу лежали тела жертв, среди них несколько молодых женщин и мужчин. Раненым оказали медицинскую помощь и перевели в больницы в Сальватьерре и Селайе, где под охрану их взяли сотрудники службы безопасности.

Мэр Сальватьерры Херман Сервантес Вега в социальных сетях выразил соболезнования близким пострадавших и погибших. Градоначальник добавил, что координирует работу с генеральной прокуратурой штата, чтобы как можно скорее выяснить обстоятельства случившегося и арестовать виновных в трагедии.

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