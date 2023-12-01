В западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Украинский беспилотный катер направлялся в сторону Крыма.
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press
Безэкипажный катер Вооруженных сил Украины удалось уничтожить в западной части черноморской акватории. Об инциденте сообщили в Минобороны России.
Боевой катер обнаружили в 08.00, беспилотник следовал в направлении Крыма.
Обнаруженную цель успешно уничтожили из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.