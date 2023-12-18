В Италии взорвали конфискованный у мафиозной группировки дом

Дом решили снести, чтобы он не портил вид побережья Ионического моря. Для подрыва под опоры заложили порядка 400 килограммов тротила.

© Фото: regione.calabria.it

Итальянские власти распорядились снести шестиэтажный дом площадью 6 тысяч квадратных метров , конфискованный у мафиозной группировки «Ндрангета». Высотный дом находился на юге страны, в регионе Калабрия. Об этом сообщается на сайте правительства Калабрия.

«Особняк Мангерука, нелегальный эко-монстр, конфискованный у "Ндрангете", десятилетиями находившийся в Торре-Мелисса, муниципалитет Мелисса, провинция Кротоне, символ городского упадка и преступной власти, был наконец снесен сегодня, в воскресенье, 17 декабря», - заявили в пресс-службе правительства.

Дом решили подорвать, для этого использовав порядка 400 килограммов тротила и положив его под опоры здания. На место прибыл глава региона Роберто Оккьюто. Прежде в шестиэтажке располагалась мебельная фабрика.

«Ндрангета» - крупная организованная преступная группировка в Италии, которая появилась в самом бедном ее регионе - Калабрии. Несмотря на свою малую известность, ее считают одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире.

Ранее сообщалось, что итальянская полиция после многолетних поисков обнаружила и арестовала двух главарей одной из крупных мафиозных группировок - «Ндрангеты».