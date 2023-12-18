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ХАМАС согласен на обмен пленными по примеру соглашения 2011 года

Алина Луговая
02:57 18.12.2023
В ХАМАС заявили, что в обратном случае пленные погибнут при обстрелах или их будет ждать судьба пилота Рона Арада, который числится пропавшим без вести.
ХАМАС согласен на обмен пленными по примеру соглашения 2011 года
© Фото: IMAGO, Naaman Omar apaimages Globallookpress
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Палестинское движение ХАМАС готово продолжить обмен пленными, но по примеру соглашения 2011 года, когда был освобожден военнослужащий Гилад Шалит. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на члена руководства радикальной организации Усама Хамдана.

«У оккупационного режима имеется несколько вариантов, наилучший из них - это обмен пленными на тех условиях, когда был освобожден солдат Гилад Шалит. В противном случае его военнослужащие погибнут при обстрелах или же их ждет судьба пилота Рона Арада», - сказал Хамдан.

Он добавил, что обмен пленными возможен после ухода ЦАХАЛ из сектора Газа. Хамдан также указал на раздражение израильтян из-за неспособности премьера Нетаньяху освободить оставшихся пленных, трое из которых уже были убиты пулями израильских солдат.

«Израилю до сих пор не удалось осуществить ни одной из целей своего вторжения», - заключил член ХАМАС.

Напомним, израильский капрал Гилад Шалит был освобожден в 2011 году. Его обменяли на 1 027 заключенных в Израильских тюрьмах палестинцев, которые обвинялись в террористической деятельности. Шалит попал в плен ХАМАС во время войны в Ливане, пробыл там более пяти лет.

О подполковнике израильских ВВС Роне Араде известно только то, что он попал в плен ХАМАС в 1986 году в Ливане после крушения самолета. Он до сих пор считается пропавшим без вести.

На сегодняшний день в заложниках ХАМАС остаются 126 израильтян и 11 иностранцев. Еще 110 человек, попавшие в плен, были освобождены в рамках гуманитарного перемирия.

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