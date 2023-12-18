Боевики ВСУ выпустили два снаряда «натовского» калибра по Донецку
Украинские боевики нанесли удар двумя снарядами «натовского» калибра по ночному Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).
Под обстрел попал Куйбышевский район, расположенный на западе города. Украинские националисты выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров из населенного пункта Галицыновка.
«22:00 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», - уточнили в представительстве Донецкой республики.
С начала проведения специальной военной операции на Украине страны Запада во главе с США усилили свою военную поддержку киевского режима.
Украина получила огромное количество вооружения, в том числе и артиллерию калибра 155 миллиметров, являющейся стандартом НАТО. Поставленные дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров Киев использует при обстрелах городов ДНР и ЛНР.