Боевики ВСУ в 22:00 обстреляли западную часть Донецка из Галицыновки.

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Украинские боевики нанесли удар двумя снарядами «натовского» калибра по ночному Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

Под обстрел попал Куйбышевский район, расположенный на западе города. Украинские националисты выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров из населенного пункта Галицыновка.

«22:00 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», - уточнили в представительстве Донецкой республики.

С начала проведения специальной военной операции на Украине страны Запада во главе с США усилили свою военную поддержку киевского режима.

Украина получила огромное количество вооружения, в том числе и артиллерию калибра 155 миллиметров, являющейся стандартом НАТО. Поставленные дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров Киев использует при обстрелах городов ДНР и ЛНР.