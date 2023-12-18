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NRK: Норвегия пропустила российский самолет из-за экстренной ситуации на борту

Ирина Елагина
18:47 18.12.2023
По данным СМИ, основанием для решения стала экстренная медицинская ситуация.
NRK: Норвегия пропустила российский самолет из-за экстренной ситуации на борту
© Фото: Patrick Pleul, ZB, Globallookpress
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Неотложная ситуация на борту российского самолета стала основанием для пропуска лайнера через воздушное пространство Норвегии. О решении властей скандинавской страны передает телеканал NRK.

«Экстренная медицинская ситуация на борту позволяет ему получить разрешение на использование норвежского воздушного пространства», - заявила NRK представитель компании Avinor Кэтрин Фрамхолт, в ведении которой находится сеть аэропортов Норвегии.

Фрамхолт пояснила, что лайнер Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines летел из Москвы на Кубу, развернулся в небе над Норвегией и сейчас вынужден вернуться обратно.

Напомним, что из-за антироссийских санкций в Норвегии действует запрет на использование воздушного пространства страны российскими самолетами. Ситуация с рейсом из Москвы стала исключением из правил - у одного из пассажиров во время полета открылось желудочное кровотечение.

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