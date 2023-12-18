Кремль: во вторник Путин проведет расширенное заседание коллегии МО РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу выступит с основным докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, поставлены задачи на следующий год», - говорится в сообщении.
Также в ходе расширенного заседания коллегии МО РФ будут определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.
С основным докладом выступит министр обороны России Сергей Шойгу. Также в заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления, а также представители органов исполнительной власти.
Владимир Путин ознакомится с современными и перспективными образцами военной техники, боеприпасов и вооружений. Также президенту покажут средства защиты бойцов.