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МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта противника в ДНР

14:21 18.12.2023
Пораженный командно-наблюдательный пункт принадлежал подразделению 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.
МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта противника в ДНР
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России заявило о поражении украинского командно-наблюдательного пункта.

«Поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

На Купянском направлении российские военные отразили 10 атак противника. Суточные потери украинской стороны на данном направлении превысили 60 человек. Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц техники, включая танк Leopard 2, а также три БМП.

На Краснолиманском направлении отражена атака противника в районе Кузьмино. За сутки санитарные и безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили до 220 человек. Из техники противник потерял САУ Zuzana 2, танк и три БТР.

На Донецком направлении отражены девять атак украинских штурмгрупп. Общие потери противника за сутки составили до 190 человек. Среди уничтоженной техники - пять БМП, в том числе американская Bradley.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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