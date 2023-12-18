«Арсения выкинул в окошко»: мальчик из Кургана рассказал, как спас семью от пожара

Сам шестиклассник Марк себя героем не считает. Объясняет, что на его месте поступил бы так каждый.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Курганский школьник вынес из огня троих детей. Взрослые уехали по делам, и 12-летний Марк присматривал за двумя младшими братьями и сестрой, когда в доме начался пожар. Огонь стал быстро распространяться, и пламя охватило входную дверь, отрезав путь к спасению. Подросток принял единственно верное решение.

Еще четыре дня назад вместо почерневших стен и обугленных перекрытий красовался уютный частный дом. Все, что годами копила и берегла семья Кузьминых, стерла в пепел за считаные минуты вспыхнувшая крохотная искра.

Пока супруги Екатерина и Александр в городе оформляли сделку с недвижимостью, дома остались четверо детей. Самый старший из них - 12-летний Марк - днем первым почувствовал запах гари.

«Вышел на веранду. Увидел, как горит. Выбежал сюда, хотел закидать снегом. Но потом вспомнил, что вот тут были бочки с водой», - рассказал Марк.

Но потушить разгорающееся пламя мальчик не успел. Забежал домой. Закрыл входную дверь и начал звонить матери, которая ответила, чтобы сын срочно выводил детей на улицу.

Привычный выход на улицу отрезан. Дверь оплавилась, полыхает коридор, дымом заволокло комнаты. Дети в панике. А родители и пожарные еще слишком далеко. Времени на раздумья у 12-летнего парня нет. Тогда и появляется внезапное решение.

«Я взял детей, сначала подбежали к окошку в зале. Но там уже было много-много дыма. Я сначала Арсения выкинул в окошко. Потом Артема. А потом сам с Софийкой вылез», - рассказал Марк.

На улице все они оказались без теплых вещей. И это в минус 20. Но вовремя подоспела соседка Татьяна. Она сразу же отвела детей домой и отогрела.

«Я побежала туда. Увидела очаг. Детей было не видно. Только крики слышно было. Начала их звать. Марк, старший сын, меня услышал, увидел. И мы побежали ко мне домой», - поделилась соседка семьи Татьяна Журавлева.

Прибывшие пожарные и спасатели сбили пламя и потушили возгорание. Дом сгорел дотла вместе с вещами и домашней утварью. Но для вернувшихся родителей важнее всего, что дети остались живы. Благодаря геройскому поступку старшего сына.

«Он очень ответственный. Я вообще не представляю, что бы было, если бы его не было. Это гордость на самом деле. Гордость нашей семьи. Я и так это знала», - рассказала Екатерина Кузьмина.

Сам шестиклассник Марк Прожерин скромно рассказывает. В начале пожара запаниковал. Взять себя в руки помогла мысль, что сейчас младших, кроме него, никому не спасти.

«Я не считаю себя героем, потому на моем месте каждый бы так поступил. Тем более это мои братья и сестра. Каждый бы на моем месте так поступил», - поделился мальчик.

Через неделю семья готовилась к покупке нового дома. Но теперь, кроме документов, у них ничего не осталось. В администрации Кургана многодетной семье предложили небольшую комнату в общежитии. Но шесть членов семьи в 11 «квадратах» не поместятся. Поэтому сейчас все живут у родственников. А с теплыми вещами, бытовыми принадлежностями и школьными учебниками помогают неравнодушные люди.