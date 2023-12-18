Врач рассказал, как операционная бригада спасала бойцов ВС РФ под обстрелом ВСУ

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Гвардии капитан Даниил Качула - выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. С первых дней СВО в составе отдельного медотряда прославленного Ивановского соединения ВДВ. Он рассказал, как операционная бригада во время минометного обстрела ВСУ продолжала работать.

«Под продолжающимся минометным обстрелом бригада не уходила в укрытие, операционная бригада надевала средства индивидуальной бронезащиты и работала дальше. Как по-другому? Мы на это учились, мы к этому готовились», - объясняет старший ординатор 36-го отдельного медотряда Ивановского гвардейского соединения ВДВ Даниил Качула.

В августе этого года операционная бригада, рискуя жизнью, не дожидаясь саперов, извлекла из ноги раненого бойца неразорвавшийся снаряд от ручного противотанкового гранатомета. Ранее медики спасали украинских детей в Киевской области после того, как те попали под артобстрел со стороны своих же военных.

Именно ВМА долгие годы неизменно остается главной кузницей кадров отечественной военной медицины. В операционной кафедры клиники военной травматологии и ортопедии ежедневно проходят десятки сложнейших операций.

Лучшие вузы страны могут позавидовать 225-летней истории Военно-медицинской академии. Богатейшая научная школа связана с именами таких мировых ученых, как Сеченов, Пирогов, нобелевский лауреат Иван Павлов. ВМА сегодня - это передовые технологии, медицина будущего. Например, только здесь существует единственная в Минобороны гибридная операционная, где огромный томограф прямо во время хирургического вмешательства может проводить диагностику всего организма.

Дмитрию Давыдову врачи «подарили» шанс жить дальше. После тяжелейшего ранения участник СВО даже нашел в себе силы заниматься спортом, играет в следж-хоккей.

«Шли на штурм, попали в засаду, спасибо водителю "бэхи", который вывез пацанов раненых, за быструю госпитализацию. И особое спасибо лечащему врачу, который боролся за состояние ноги. Большое спасибо всей академии за их тяжкий труд!» - благодарит пациент ВМА имени С.М. Кирова Дмитрий Давыдов.

И в тылу, и на фронте, в полевой операционной под обстрелами или в научной лаборатории - они выбрали служить военной медицине, спасать людей ради будущей мирной жизни.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.